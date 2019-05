(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2019 Marcia per la Vita, i manifestanti, abolire la 194 ha fatto milioni di morti, i bambini hanno bisogno di mamma e papa "La 194 è una legge ingiusta, ha fatto milioni di morti. Tuteliamo la famiglia tradizionale, i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà." Questi i commenti dei manifestanti del corteo della Marcia per la vita che ha sfilato a Roma. In migliaia contro aborto, eutanasia e a difesa della famiglia naturale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev