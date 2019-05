(Agenzia Vista) MIlano, 18 maggio 2019 Salvini in Piazza Duomo, qua non c'e l'ultra destra, estremisti sono quelli che hanno governato UE Così, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini dal palco della manifestazione della Lega a Milano in Piazza Duomo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev