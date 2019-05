Salvini day, il "popolo degli striscioni" protesta in balcone

"Prima l'Italia. Il buonsenso in Europa". E' lo slogan, in bianco su sfondo blu e tricolore, sopra il contrassegno elettorale della Lega, che campeggia sul fondale del palco allestito per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito di via Bellerio, a Milano. In piazza Duomo, a partire dalle 15, sono attesi i sostenitori del Movimento provenienti da tutta Italia a bordo dei circa 200 pullman (oltre a un aereo dalla Sardegna) per ascoltare gli interventi degli undici leader europei 'sovranisti' che condividono il progetto di Matteo Salvini. Dal palco parleranno, tra gli altri, l'olandese Geert Wilders, e il tedesco portavoce di AfD, Jeorg Meuthen. Chiusura affidata alla francese Marine Le Pen, e poi Salvini, per la prima volta insieme a un comizio. Sulle quinte del palco le scritte 'L'Italia rialza la testa' e 'Stop all'Europa dei burocrati, banchieri, buonisti e barconi'.

Manifestazione "disturbata" dagli striscioni nati Salvini affissi da molti milanesi ai balconi lungo il percorso del corteo da Porta Venezia a piazza Duomo sulla scia dell'iniziativa lanciata dalla pagina Facebook "Insieme senza muri” (fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).