"La Sea-Watch va affondata". Meloni definitiva sullo sbarco

«Se la Germania non riconosce la Sea Watch, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l’equipaggio e la nave si affonda». Lo ha detto Giorgia Meloni, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia. «Sono norme di diritto internazionale», ha aggiunto Meloni chiedendo: «Perché se la Sea Watch è una nave tedesca, raccoglie immigrati clandestini nel Mediterraneo e pretende di portarli in Italia? Le norme di Dublino dicono che lo Stato responsabile è quello in cui avviene il passaggio illegale, se la nave è tedesca è la Germania che li deve giudicare, valutare e se ne deve occupare, se pretende di portarli in Italia allora ho un problema con la Germania, a meno che la Germania non mi dica che non riconosce quella bandiera». (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)