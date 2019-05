(Agenzia Vista) Venezia, 23 maggio 2019 Banksy espone installazione a Venezia, la polizia locale lo invita ad andarsene L'ultima provocazione dell’artista inglese Banksy, del quale non si conosce ancora la vera identità. Si finge un artista ambulante ed espone un'installazione in bacino San Marco a Venezia, ma viene mandato via dalla polizia locale perché non ha l'autorizzazione. L’episodio è avvenuto a due giorni dall’apertura al pubblico della 58esima Biennale d’Arte, appuntamento al quale Banksy non è mai stato invitato. / fonte Instagram Banksy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev