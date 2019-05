(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 maggio 2019 “Ho già avuto un dibattito con Conte, il presidente del Consiglio del tuo governo, ma sappiamo tutti che il vero leader del governo sei tu e che ti dipingi come il leader dell’estrema destra europea. Fammi sapere dove vuoi che avvenga il nostro dibattito, a Bruxelles o in Italia. Io sarò lì”. Così il leader di ALDE Guy Verhofstadt in un video messaggio per Salvini pubblicato su Twitter. Fonte: Twitter/Guy Verhofstadt Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev