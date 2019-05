(Agenzia Vista) Ostia, 22 maggio 2019 Migranti, Toninelli: "Porti aperti a chi ne ha diritto" Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporto, Danilo Toninelli, con l'Ammiraglio Ispettore capo, Giovanni Pettorini, a Ostia per il lancio sulle novità dell'operazione estiva "Mare Sicuro" svolta dalla Guardia Costiera. Così il ministro a margine parlando con i giornalisti: "I porti restano aperti a chi ha diritto di entrarvi. Per chi non ha diritto non siamo più nella gestione della legalità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev