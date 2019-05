Terremoto in Puglia, evacuati uffici giudiziari e scuole nel barese

(Agenzia Vista) Bari, 21 maggio 2019 Una scossa di terremoto è stata registrata alle 10.13 in Puglia. Secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento ha avuto una magnitudo di 3.9 e si è verificato nei pressi di Barletta. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione anche se non sono stati segnalati danni. In provincia di Bari evacuati uffici giudiziari e scuole a scopo precauzionale. Nella clip il sopralluogo dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza del perimetro della chiesa di San Domenico a Trani dopo la caduta di parti del cornicione / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev