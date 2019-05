(Agenzia Vista) Novara, 24 maggio 2019 "Trovo strano che insulti arrivino dagli alleati di governo, ma conto che da lunedi torneranno più rispettosi". Lo ha detto il ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Galliate, in provincia di Novara, in vista del voto per le Europee / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev