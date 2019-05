(Agenzia Vista) Londra, 24 maggio 2019 "A breve lascerò il lavoro che è stato l'onore della mia vita. La seconda primo ministro donna ma sicuramente non la prossima. Non lo faccio con alcuna cattiva volontà ma anzi con enorme gratitudine di aver avuto l'opportunità di servire il Paese che amo." Cos' il primo ministro britannico Theresa May annunciando le sue dimissioni davanti a Downing street 10. Fonte: Facebook/Theresa May Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev