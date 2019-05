Europee, Weber (PPE): "Necessario più che mai che chi sta al centro lavori assieme" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 maggio 2019 Europee, Weber, Necessario piu che mai che chi sta al centro lavori assieme SOTTOTITOLI "Il punto di partenza da cui costruire i legami per il prossimo Parlamento Europeo sta nel centro del panorama politico ora. Quei partiti che sono chiaramente impegnati in un ambizioso progetto per il futuro dell'Europa, che sono pronti a contribuire a tale progetto. E' necessario più che mai che chi sta al centro lavori assieme.” Queste le parole di Manfred Weber, candidato di punta del PPE alla presidenza della Commissione Ue, parlando con i giornalisti al Parlamento Europeo durante la notte elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev