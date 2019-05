(Agenzia Vista) Prato, 31 maggio 2019 “Fratelli d'Italia non ha votato nulla delle politiche economiche che questo Governo ha messo in campo perché considera sbagliata la ricetta portata avanti finora, di aumentare il mostro del debito e il mostro della spesa per spendere soldi in marchette elettorali come reddito di cittadinanza”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia a Prato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev