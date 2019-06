(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2019 "Credo che la situazione si risolverà. Purtroppo l'atteggiamento dell'Europa è sempre molto rigido come lo è stato in questi anni. Le scelte di estremo rigore non hanno pagato. Lo abbiamo visto con la Grecia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa sui risultati elettorali di Lombardia Ideale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev