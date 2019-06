(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2019 Raggi promuove Pedibus, iniziativa di Roma Servizi per la mobilità per accompagnare bambini a scuola La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato all'iniziativa Pedibus di Roma Servizi per la mobilità, il tragitto casa-scuola che ogni mattina i bambini percorrono per recarsi all’istituto comprensivo Domenico Purificato, in zona Fonte Meravigliosa, nella parte sud di Roma. /courtesy Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it