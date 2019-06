(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2019 Vista, la Settimana in 3 minuti - Domenica 2 giugno Festa della Repubblica Nave da crociera a Venezia si scontra con - Lunedì 3 giugno Conte lancia appello ai due vicepremier: "Non voglio vivacchiare" - Martedì 4 giugno Trump e la First Lady Melania con la Regina Elisabetta a Buckingham Palace - Mercoledì 5 giugno La Commissione Ue annuncia giustificata procedura d’infrazione per l’Italia - Giovedì 6 giugno Morricone riceve premio al Colosseo da Bonisoli: "Non voglio fare più musica per il cinema" - Venerdì 7 giugno Tredici Pietro, il Morandi Jr esce con il nuovo EP 'Assurdo' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev