(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2019 Whirlpool, Di Maio: "Finita epoca del bengodi, domani tornino a più miti consigli" "Spero che mercoledì, quando si siederanno al tavolo di crisi al Mise, possano venire a miti consigli. Perché qui non si scherza, è finito il tempo del bengodi, in cui si viene in Italia, fai quello che vuoi con le imprese italiane e i lavoratori italiani e poi te ne vai quando hai preso i soldi". Lo dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev