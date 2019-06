Harry sgrida Meghan. Sul balcone di Buckingham si consuma il dramma

C’è del gelo a Frogmore Cottage. Il Principe Harry ha rimproverato in pubblico la moglie Meghan Markle: “Girati!”. Secondo gli esperti del linguaggio del corpo tra i due c’è una discreta tensione nonostante la nascita del piccolo Archie.

Lo scorso 8 giugno, durante il Trooping The Colour, l’evento che celebra il compleanno di Elisabetta II, sul balcone di Buckingham Palace, la Duchessa del Sussex violando il protocollo si è voltata un paio di volte verso Harry, ma il Principe molto serio le ha intimato “turn around” ovvero girati. L’ex attrice ha obbedito, ma dalla sequenza si vede bene che è perplessa. Prima ha tentato di parlare un’altra volta, poi davanti all’ “ordine” di Harry, si è arresa, ha ripreso posizione e il suo sorriso ha ceduto il passo a un’espressione amara. Il Principe Harry è stato costretto a redarguire la consorte perché stava per risuonare l’inno nazionale, God Save The Queen, e l’atteggiamento informale di Meghan non sarebbe stato consono al momento tanto solenne. Sarebbe stato l’ennesima gesto irrispettoso della Markle alla Regina e in questo modo Harry avrebbe protetto la moglie da una nuova polemica. Tuttavia gli analisti della Casa Reale, analizzando le immagini della parata antecedente all’Inno, ritengono che i due avessero litigato in precedenza. (_Courtesy The Royal Family Channel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)