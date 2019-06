(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2019 11-06-19 Procedura Infrazione, al via il vertice Conte-Salvini-Di Maio-Tria a Palazzo Chigi Al via il vertice a Palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. L'incontro, convocato in conferenza stampa dal presidente Conte, ha l'obiettivo di delineare una strategia per rispondere all'UE che ha intenzione di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev