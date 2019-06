(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2019 "Non entro nel merito di quello che sto leggendo, mi permetto di dire, l'ho detto in altre occasioni e lo dico adesso che coinvolge i magistrati, che è incivile leggere sui giornali intercettazioni che non hanno rilievo penale”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di un evento sulla giornata mondiale del donatore all'Università Cattolica di Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev