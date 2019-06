(Agenzia Vista) Firenze, 17 giugno 2019 Applausi per il feretro di Zeffirelli al suo arrivo a Palazzo Vecchio per la camera ardente Applausi della folla in piazza San Firenze per l’arrivo del feretro a Palazzo Vecchio del regista Franco Zeffirelli mancato lo scorso 15 giugno all’età di 96 anni. La camera ardente è stata allestita nel Salone dei Cinquecento del palazzo fiorentino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev