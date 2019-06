Conte: "No al primato della Finanza nella Ue". E anticipa i temi del vertice

Mentre Matteo Salvini da Washington insiste sulla Flat tax, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Parigi, rivendica la necessità di un apporto critico dell'Italia alla Ue. Mercoledì già potrebbe essere giorno utile per un vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini e l’altro vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in vista dell’invio della lettera all’Ue per evitare una procedura di infrazione sui conti pubblici. A dirlo è lo stesso presidente del Consiglio arrivando alla serata della Fondazione Italia Cina a Milano all’hotel Principe di Savoia. Il premier anticipa anche i contenuti "politici" della lettera da inviare a Bruxelles nel tentativo di scongiurare la procedura d’infrazione per deficit eccessivo e rivendica "l'apporto critico dell’Italia".

(fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)