"Se ne faranno una ragione". Salvini sfida la Ue sulla flat tax

"L'Italia non è la Grecia e contiamo di convincere la Ue coi numeri, coi dati e con la cortesia e il buon senso. A Bruxelles se ne faranno una ragione". Il messaggio del vicepremier-ministro Matteo Salvini sulla Flat Tax arriva forte e chiaro: il leader leghista è a Washington per incontrare il vicepresidente americano Mike Pence e col segretario di Stato Usa Mike Pompeo. "L'Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli Usa - sottolinea Salvini - non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all'Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell'economia locale ed il rilancio dell'industria nazionale. È una cosa che in piccolo vorremmo fare anche noi in Italia. Ringrazio gli Stati Uniti per l'invito. Vogliamo ragionare dei problemi dell'Unione Europea e di ragionare sulle soluzioni che l'Italia ha. Noi abbiamo un'idea diversa rispetto all'asse Berlino - Parigi - Bruxelles che ha portato un livello di disoccupazione altissimo" (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)