Salvini dagli Usa: "La Flat Tax si farà"

Matteo Salvini in conferenza stampa a Washington ha confermato la priorità di approvare la Flat Tax: «Il voto dei cittadini alle Europee ci ha detto che vogliono l’abbassamento delle tasse, poi ognuno, come per la legge Fornero, potrà decidere quale sistema scegliere». Su un punto, il vicepremier è convinto: «Dobbiamo riportare il sogno tra gli italiani. Qui negli Stati Uniti la differenza è che c’è un sogno, la voglia di crescere. Vedo giovani ovunque, quartieri che nascono in poco tempo, strutture sportive. Dobbiamo cercare di riportare ottimismo nel Paese». Salvini ha rivelato di aver trovato in Pompeo un interlocutore attento («ha detto che siamo un grande Paese»), a cui ha ricordato come i «vincoli di spesa, l’austerità, sui limiti degli investimenti non aiuta. Ci apprestiamo a trattare da pari a pari con l’Europa. E il taglio delle tasse resta il primo obiettivo che porteremo a casa». (courtesy Facebook Matteo Salvini fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)