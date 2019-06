(Agenzia Vista) Milano, 19 giugno 2019 "Questo spread che abbiamo è ridicolo, riflette la paura che il debito non sia ripagato e non sia ripagato ai prezzi a cui è stato fatto ovvero non sia ripagato con un'altra valuta che non sia l'euro". Lo ha detto il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco, nel corso di un incontro a Milano sul pensiero di Keynes Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev