(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2019 Camera, l'onorevole di FdI a Fico: "Mi chiami deputato non deputata" L'onorevole di FdI Augusta Montaruli nel corso della discussione degli odg al Dl Crescita: "Presidente glielo chiedo con rispetto ma vorrei essere chiamata deputato perché in questo mondo arcobaleno, dove tutti si possono definire come vogliono, io voglio avere il diritto di definirmi deputato, almeno fino a quando la Camera resterà dei deputati e non diventerà Camera dei deputati e delle deputate o addirittura Camera dei deputat* con l'asterisco". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev