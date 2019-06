(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 giugno 2019 Ue, Barroso: "Abbiamo bisogno di un'Italia al centro dell'Ue non alla periferia" SOTTOTITOLI "La Commissione deve far rispettare le regole che tutti i paesi hanno approvato e ratificato. Come l'Italia, che è membro fondatore dell'Ue e tutti i paesi sono tenuti a rispettarle. Allo stesso tempo credo che la prudenza, l'intelligenza politica e la cultura politica della Commissione normalmente ci portino ad ingaggiare un dialogo, un compromesso, per trovare delle soluzioni. Spero che si trovino delle soluzioni. Lo dico con l'esperienza dei miei dieci anni alla presidenza della Commissione: abbiamo bisogno dell'Italia al centro della costruzione europea. Lo dico con tutta la mia convinzione. L'Italia è un grande paese, una delle più grandi economie del mondo, fondatore dell'Ue, siamo tutti eredi e tributari della cultura italiana e abbiamo bisogna di una Italia al centro dell'Ue e non alla periferia dell'Ue." Lo ha detto l'ex presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, a margine della presentazione del libro "Commissione europea 1986-2000: storia e ricordi di una istituzione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev