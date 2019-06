(Agenzia Vista) Genova, 28 giugno 2019 Sono collassate in pochissimi secondi le pile del lato Est del cantiere di ponte Morandi. Le micro cariche posizionate sulle pile 10 e 11 hanno demolito i due monconi rimasti in piedi da quel tragico 14 agosto. Alle 9.31 sono partiti i cannon fog che l'acqua per limitare la diffusione delle polveri. Poi le sirene che hanno anticipato l'esplosione vera e propria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev