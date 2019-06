(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2019 “La storia della Sea Watch è drammatica perchè riguarda delle vite umane ed è drammatica perchè è stata creata ad arte dal ministro Salvini per distrarre gli italiani per nascondere i problemi veri degli italiani". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in un video su Facebook. _Courtesy Fb Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev