Trump incontra Kim, storica stretta di mano al confine

Trump incontra Kim in Corea del Nord, il momento della storica stretta di mano. Le immagini dello storico incontro tra i capi di Stato degli Stati Uniti e della Corea del Nord. Nella zona demilitarizzata tra le due Coree, Trump e Kim hanno deciso di riprendere i colloqui tra i loro due Paesi. Nelle prossime settimane verranno istituiti dei gruppi di lavoro da parte di entrambi i Paesi, e quello americano sarà guidato dal segretario di Stato, Mike Pompeo. Trump non ha fornito dettagli specifici sulle questioni che verranno affrontate durante questi colloqui, ma ha sottolineato che le sanzioni contro la Corea del Nord rimarranno per il momento in vigore. Gli Stati Uniti chiedono una completa denuclearizzazione della Corea del Nord e sostengono la richiesta di Seul per un trattato di pace ufficiale tre le due Coree (fonte white house Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).