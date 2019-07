(Agenzia Vista) Strasburgo, 03 luglio 2019 Sassoli: "Un'Europa più forte con un Parlamento Ue più forte" "Mi candido perché credo che l'Europa sarà più forte solo con un Parlamento europeo in grado di giocare un ruolo più importante. Dobbiamo essere tutti, comunque la pensiamo, impegnati nel costruire la casa della democrazia europea e questo Parlamento deve essere la casa della democrazia europea". Così David Sassoli, candidato per i socialisti alla Presidenza del Parlamento Europeo, nel suo discorso in Aula prima della votazione. Fonte Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev