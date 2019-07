(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2019 Rifiuti, Costa: "Con Raggi e Zingaretti piano per evitare emergenza" “L’ordinanza per i rifiuti è una bella cosa. Apriamo gli impianti fino al massimo della loro capacità e strutturiamo un business plan. Io ho incontrato sia la Raggi che Zingaretti, dove ho chiesto e ottenuto una raccolta straordinaria da parte di AMA, affinché non si entri più in emergenza”. Così il ministro Sergio Costa, a margine della conferenza sulle Ecomafie organizzata da Legambiente presso la Biblioteca del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev