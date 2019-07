(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 luglio 2019 Sassoli a Bruxelles rende omaggio a vittime del terrorismo Il neo presidente del Parlamento Europeo David Sassoli oggi alle 13 si recherà alla fermata della metro di Maalbeek, a Bruxelles, per rendere omaggio a tutte le vittime del terrorismo in Europa. La stazione di Maalbeek è uno dei luoghi colpiti dai tre attacchi suicidi del 22 marzo 2016, in cui persero la vita 35 persone, inclusi tre attentatori, e circa 320 rimasero ferite. Si tratta del primo gesto pubblico del nuovo presidente del Parlamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev