(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2019 "Siamo in un impianto di trattamento dei rifiuti fuori Roma che in base all'ordinanza di Zingaretti dovrebbe accettare i camion dell'Ama di Roma, come vedete i cancelli sono chiusi l'impianto è fermo. Questa è la prova che l'ordinanza non funziona, Zingaretti ha preso in giro tutti i romani". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook- _Courtesy Facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev