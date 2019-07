(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2019 Denaro russo alla Lega, Fontana: "Una cosa ridicola che non esiste" "Questa della Russia è una cosa ridicola che non esiste". Così il neo Ministro per gli Affari Europei Lorenzo Fontana, intervenuto a margine di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev