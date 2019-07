(Agenzia Vista) Palermo, 11 luglio 2019 Sgominata cosca criminale nigeriana a Palermo La Polizia di Stato di Palermo sta eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, a carico di cittadini extracomunitari nigeriani per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, con la commissione di delitti contro la persona, soprattutto in occasione di scontri con i cult rivali per il controllo del territorio e la supremazia all’interno della comunità nigeriana. Le indagini, condotte dai poliziotti della squadra mobile hanno permesso di sgominare una cosca criminale, “Cult”, denominata “Viking”, ben strutturata su tutto il territorio nazionale, avente a Palermo, una base operativa a Ballarò, caratterizzata da una forte struttura gerarchicamente organizzata, con una forte capacità intimidatoria. Le indagini hanno accertato, inoltre, la presenza di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, cc.dd. “connection house”, e registrato nuemrosi episodi di spaccio di stupefacenti. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev