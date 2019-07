(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2019 Articolo 1 Fornaro Ricostruire centrosinistra per mettere in evidenza contraddizioni Governo L’Assemblea nazionale di Articolo Uno “Diventare l’Alternativa” all’Hotel Radisson Blu di Roma. Presenti fra gli altri Roberto Speranza, Stefano Fassina, Gugliemo Epifani, Federico Fornaro, Arturo Scotto, Cecilia Guerra. “L’assemblea sarà il momento di discussione centrale per affrontare le sfide che attendono Articolo Uno e il nuovo centrosinistra da qui in avanti. Al centro del dibattito politico: la questione sociale, quella migratoria e la mai risolta questione morale” riporta una nota di Articolo 1. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev