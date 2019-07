Caduti di Nassiriya, la Sala Auditorium della Regione Liguria dedicata a vittime attentato

(Agenzia Vista) Liguria, 15 luglio 2019 E' stata intitolata ai Caduti di Nassiriya la sala auditorium della Regione Liguria in piazza De Ferrari. Hanno partecipato alla cerimonia a Genova la moglie e la figlia del sottotenente dei carabinieri Giovanni Cavallaro, Sabrina e Lucrezia, in rappresentanza dei familiari delle vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 in Iraq, il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il prefetto Fiamma Spena, il cardinale Angelo Bagnasco, il comandante dell'Esercito Gianfranco Francescon e il comandante dei Carabinieri Liguria Pietro Oresta. La signora Cavallaro ha ricordato gli ultimi sguardi col marito, con la bimba di 4 anni in braccio, il giorno della sua partenza verso Vicenza e poi l'Iraq: era il 15 luglio del 2003 / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev