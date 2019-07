(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 Caso Russia, Fico: "Salvini in Parlamento? Dibattito sarebbe positivo" Nella Sala della Regina di Montecitorio la Cerimonia di consegna del Ventaglio al Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, da parte dell'Associazione stampa parlamentare. Così il presidente Fico nel corso del suo intervento: "E' arrivata la richiesta del Partito democratico di far venire Salvini in Aula a riferire sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega, quando il Parlamento, o l'opposizione, o un gruppo di maggioranza chiama è sempre un qualcosa di positivo, di giusto, di buono. Secondo me, quella è la strada più giusta. Ho informato della richiesta il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev