(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 "Ad oggi le prospettive elaborate dai principali previsori internazionali non indicano segnali recessivi, tuttavia il protrarsi delle incertezze e dei timori legati a un inasprimento delle condizioni prevalenti nei mercati potrebbero costituire un rischio per la congiuntura".Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione _Courtesy SenatoWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev