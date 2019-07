Fondi russi alla Lega, le Fiamme Gialle a casa di Meranda e Vannucci

È ancora in corso la perquisizione nella villetta di viale della Libertà 3 a Suvereto (Livorno) dove vive la madre di Francesco Vannucci, il "terzo uomo" della riunione all’hotel Metropol di Mosca finito al centro di un’inchiesta per corruzione internazionale condotta dalla procura di Milano.

A eseguire la perquisizione, cominciata alle 15.50 e durata dunque già oltre tre ore, uomini della Guardia di Finanza meneghina, mentre non risulta presente un legale che assista Vannucci. L’esperto bancario nel corso della giornata è uscito di casa per fare la spesa ma non si è fermato a rispondere ai cronisti che da questa mattina stazionano davanti alla villetta di famiglia, ubicata di fronte alla caserma dei Carabinieri del paese toscano.

Vannucci, come da lui stesso affermato nel messaggio di WhatsApp con cui ha rivelato di essere presente all’incontro nell’albergo moscovita con Gianluca Savoini, da anni collabora con l’avvocato Gianluca Meranda, indagato nell’ambito della stessa inchiesta. (_Courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)