(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2019 “Ricordo che la Lega ha votato con il Pd, col partito che in Emilia toglieva i bambini io non voglio avere nulla a che fare”. Lo ha detto il ministro e vicepremier Di Maio in diretta su Facebook. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev