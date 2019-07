(Agenzia Vista) Messina, 19 luglio 2019 La Polizia di Stato di Messina ha arrestato dodici persone, tra esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti ad una cellula criminale dedita al traffico di droga. L’operazione di polizia in argomento è, in effetti, l’epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, su una pericolosissima compagine delinquenziale, dedita, come anticipato, al traffico di sostanze stupefacenti e per lo più operante nel quartiere popolare cittadino “Mangialupi”. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev