(Agenzia Vista) Londra, 23 luglio 2019 Boris Johnson nuovo leader dei Tory: "Attuare la Brexit, fuori dall'Ue il 31 ottobre" “Attueremo la Brexit il 31 ottobre. Approfitteremo di tutte le opportunità che porterà con sé in con un nuovo spirito di positività. Ricominceremo a credere in noi stessi e in ciò che possiamo ottenere. Ci risveglieremo come una sorta di gigante assopito e sconfiggeremo la negatività e l’insicurezza." Così il neo-eletto leader dei Tory, Boris Johnson, durante il suo discorso dopo la vittoria. Fonte: Facebook/Conservative Party Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev