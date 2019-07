(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Meloni: "Fratelli d'Italia non voterà la fiducia a questo Governo" "Fratelli d'Italia non voterà la fiducia a questo Governo". Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo in Aula alla Camera dei Deputati. Fonte: Camera WebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev