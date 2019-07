(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Russiagate, Casellati: "Da parte mia nessuna censura o politicizzazione" La presidente del Senato Elisabetta Casellati alla tradizionale Cerimonia del Ventaglio: "In occasione del rigetto di alcune interrogazioni relative al caso Lega-Russia non c'è stata alcuna censura, nessuna politicizzazione del mio ruolo che, come ho detto sin dal primo giorno, e' ispirato alla massima trasparenza e alla piu' totale imparzialità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev