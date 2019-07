(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2019 Tav, Di Maio: "Il Governo no può più fermarla, il Parlamento sì" "Il Governo no può più fermarla, il Parlamento sì". Così il vicepremier, Liugi Di Maio, in un video su Facebook. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev