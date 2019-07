(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2019 Conte maggioranza alternativa idea fantasiosa, no a ragionamenti da prima Repubblica "Non sono andato in Parlamento per andare a cercare una maggioranza alternativa. E' un'idea fantasiosa, così come fantasioso è parlare della mia volontà di creare un partito. Si mettano da parte questi ragionamenti da Prima Repubblica, voliamo alto". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiarando ai giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev