(Agenzia Vista) Puglia, 03 agosto 2019 Traffico dell esodo estivo, sabato da bollino nero Traffico ancora intenso su tutta la rete autostradale soprattutto nelle direttrici nord-sud e ovest-est. In smaltimento le code per i volumi di traffico ancora in aumento, anche sulle strade statali nei pressi dei confini e delle località di villeggiatura lungo le coste. E’ in vigore dalle ore 8 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per riprendere domenica 4 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto. _Courtesy Polizia di stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev