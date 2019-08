(Agenzia Vista) Faenza, 09 agosto 2019 Enorme incendio in un magazzino a Faenza, le immagini aeree Sette squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro da questa notte per spegnere le fiamme divampate in un'azienda di logistica. Nel video il sorvolo dell'elicottero Drago sull'area coinvolta. Fonte: Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev