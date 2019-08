(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2019 Bella Ciao la protesta al comizio di Salvini e il ministro lo posta su Fb La protesta all'ultimo comizio di Matteo Salvini la sera del 9 agosto. Il ministro ha fatto filmare i manifestanti e ha postato sulla sua pagina Facebook con il commento: "Un concertino di “Bella Ciao” dedicato a voi per conciliarvi il sonno. Non erano male, potremmo proporli per il prossimo Sanremo! Buonanotte Amici, se voi ci siete io ci sono!" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it